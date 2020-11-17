خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مسلحين مجهولين أقدموا على خطف رجل الاعمال عدنان دباجة من بلدة القرعون، بعد اعتراض سيارته على طريق عام كفريا في البقاع الغربي وتواروا عن الانظار من دون ان تعرف وجهتهم.



وعلى الفور، تحركت الاجهزة الامنية لتعقب الخاطفين ومعرفة مصير دباجة.



وقطع أهالي القرعون الطريق الرئيسية باتجاه البقاع بالاطارات المشتعلة، وناشدوا الاجهزة الامنية العمل الحثيث لاطلاقه والكشف عن ملابسات عملية الخطف واهدافها وانزال اقسى العقوبات بالفاعلين.

