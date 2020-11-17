لبنان

مالية مرجعيون تقفل ابوابها للتعقيم بعد تسجيل اصابات

Lebanon 24
17-11-2020 | 15:52
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أقفلت دائرة مالية مرجعيون مكاتبها اليوم امام المواطنين للقيام بتعقيم المكاتب من فيروس "كورونا"، بعد تسجيل اصابات لعدد من موظفيها.
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