لبنان

حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 15 الحالي

Lebanon 24
17-11-2020 | 16:13
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أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/11/2020، وأظهرت النتائج وجود تسع (9) حالات إيجابية.


وجاءت النتائج كالتالي:


" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)
" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)
" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)".
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