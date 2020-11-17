حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 15 الحالي

أفادت وزارة الصحة العامة في بيان، باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 15/11/2020، وأظهرت النتائج وجود تسع (9) حالات إيجابية.





وجاءت النتائج كالتالي:





" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

" رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة إيجابية واحدة)

" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)".