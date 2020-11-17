لبنان

الجيش: خرقان بحريان للعدو قبالة رأس الناقورة

Lebanon 24
17-11-2020 | 16:46
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 17/11/2020 ما بين الساعة 2.38 والساعة 2.40، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 110 أمتار، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة. وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

كما صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان آخر، جاء فيه: "خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 16/11/2020 ما بين الساعة 8.05 والساعة 8.09، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 296 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة صوتية في البحر وإطلاق صفارات الإنذار.
 وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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