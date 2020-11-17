بلدية راسمسقا: لا صحة لخبر اقفال محطة محروقات وانما صهاريج لتخزين المازوت

أوضحت بلدية راسمسقا في بيان، ردا على الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام "عن محاولة احد الاشخاص احراق نفسه امام سرايا طرابلس، احتجاجا على اقفال محطة للمحروقات من قبل رئيس بلدية راسمسقا"، مشيرة الى "ان هذا الامر عار من الصحة جملة وتفصيلا، اذ ان قرار الاقفال جاء من قبل المدعي العام في الشمال القاضي غسان باسيل ولا وجود لمحطة محروقات انما صهاريج لتخزين المازوت في الهواء الطلق موضوعة بجانب اوتوستراد طرابلس - بيروت".