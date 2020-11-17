لبنان

إليكم بيان قوى الأمن حول أكبر شبكة دعارة والإتجار بالأشخاص!

Lebanon 24
17-11-2020 | 16:55
A-
A+
Doc-P-766904-637412289275923991.jpg
Doc-P-766904-637412289275923991.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بعد عملية رصد وتعقب دامت لأكثر من اسبوعين لإحدى أكبر شبكات الدعارة والاتجار بالبشر في لبنان، تمكنت قوة خاصة من وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 16-11-2020 من توقيف الرأس المدبر لهذه الشبكة في محلة عمشيت، ويدعىم. ع. (مواليد عام 1977، سوري) ملقب بعدة القاب منها (صدام، الشبح، الشيخ صدام)".

وتابعت: تبين انه يوجد بحقه 8 بلاغات بحث وتحر بجرم تسهيل الدعارة والاتجار بالبشر.على الأثر تمت مداهمة شقتين الاولى في منطقة طبرجا، والثانية في منطقة البوار، وجرى توقيف مجموعة من الفتيات يعملن لديه في مجال الدعارة، وهن كل من:

ص. ط. (مواليد عام 1994، سورية)

ل. و. (مواليد عام 1987، سورية)

ص. ش. (مواليد عام 1987، سورية)

م. غ. (مواليد عام 1999، سورية)

ف. ز. (مواليد عام 1992، سورية)

ر. ا. (مجهولة باقي الهوية)

نتيجة التحقيق الأولي، تبيّن أن (ص. ط.) تساعد (م. ع.) في تسهيل وإدارة عمليات الاتجار بالفتيات، وأنها تحجز جوازات سفرهنّ وترغمهنّ على ممارسة الدعارة.

أودعوا مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على اشارة القضاء المختص.

المصدر: قوى الأمن الداخلي
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:28 | 2020-11-18
00:21 | 2020-11-18
00:10 | 2020-11-18
23:58 | 2020-11-17
23:39 | 2020-11-17
22:53 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website