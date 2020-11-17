اتحاد بلديات جبل عامل مرجعيون: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا

أفاد التقرير اليومي لخلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون أنه "بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات سجل اليوم 4 حالات جديدة: 2 الطيبة - 1 رب ثلاثين - 1 مركبا، بما يرفع عدد المصابين في قرى الاتحاد منذ بداية الازمة الى 501 إصابة وحالات الشفاء 362 حالة و 17 حالة وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 94 حالة مصابة مؤكدة مخبريا: 89 منها قيد الحجر المنزلي و 5 في مستشفى النبطية الحكومي".

وذكرت خلية الازمة أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء، هي المخولة إصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا"، داعية الى "عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن الخلية"، مشددة على "ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية".