صرخة من رئيس بلدية مشحا لتأمين المساعدات المالية للعائلات الاكثر فقرا!

ناشد رئيس بلدية مشحا العكارية طلال علوش في بيان، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال رمزي المشرفية بمساعدة المالية للعائلات الأكثر فقرا، قائلا: "في ظل التعبئة العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد، تأمين الأموال وإيجاد الحلول للمساعدات المالية للعائلات الأكثر فقرا والذين تقدموا على المنصة الالكترونية التي اطلقتها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع البلديات في بداية جائحة كورونا وعددهم حوالي 500 الف عائلة محتاجة، وتكليف الجيش مهمة التدقيق في لوائح المستفيدين وتنظيمها على كامل الأراضي اللبنانية".

وتمنى على المشرفية "الإسراع في صرف المساعدة المالية للعائلات الفقيرة، على أمل الصمود والعيش الكريم في هذا الوطن الجريح".