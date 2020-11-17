لبنان

كم سجّل عداد كورونا في عكار اليوم؟

Lebanon 24
17-11-2020 | 17:06
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سجل التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار "50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة على البلدات التالية: ببنين 4، حلبا 4، مشتى حسن 4، كفرحرة 3، القبيات 3، عكار العتيقة 3، برج العرب 3، اكروم 2، عين يعقوب 2،
واصابة واحدة في بلدات: شان، الزواريب، مشحا، كروم عرب، كوشا، بينو، الشيخطابا، فنيدق، المحمرة، الدورة، الشيخ عياش، نهر البارد، مشمش، مشتى حمود، جبرايل، تكريت، تلحياة،السويسة، عندقت، وادي خالد، ذوق الحصنية والتليل. كما سجلت 33 حالة شفاء جديدة".

ولفت التقرير الى أن "العدد الاجمالي التراكمي للمصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي بلغ 2240 مصابا. والحالات الايجابية قيد المعالجة الان هي 367 حالة. اما اجمالي حالات الشفاء فبلغ 1836 حالة. كما ان عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة ارتفع الى 414 حالة، فيما استقر عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الجائحة على 41 حالة".
 

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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