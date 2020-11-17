بيان للنادي اللبناني لليخوت... هذا ما جاء فيه!

رد النادي اللبناني لليخوت في بيان على ما ورد في وسائل الاعلام عن توقيف رئيسه الكومودور ربيع سالم من قبل القضاء، موضحا انه "بعد مراجعة المدعي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان عويدات وبعد تقديم ما يثبت صحة الموقف القانوني للنادي، ومنها التراخيص التي تثبت بأن لا تعد على الأملاك البحرية والصادرة عن وزارة النقل البحري، تم فض الأختام والتراجع القانوني عن الأملاك الخاصة وازالة كل ما يحجب رؤية البحر وترك رئيس النادي حرا. وتم بابلاغ قيادة قوى الأمن الداخلي في الشمال بتنفيذ القرار".



واشاد رئيس النادي وكل الاعضاء بـ"عدالة القاضي عويدات ونزاهته"، شاكرين له "موقفه المتفهم".