ما حقيقة توقف دبي عن منح اللبنانيين تأشيرة دخول سياحية؟

نفى السفير اللبناني في الإمارات فؤاد دندن خبراً يجري التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي، مفاده أنّ دبيّ أوقفت منح اللبنانيين تأشيرة دخول "سياحية" إلى أراضيها حتى إشعار آخر، واصفاً إياه بـ"الخطير".

وقال دندن لـ"النهار": "تواصلت مع وزارة الخارجية والمغتربين في دبي، التي أكدت أنه لم يصدر تعميم رسمي بهذا الموضوع ولا حتى عن دائرة الهجرة"، نافياً الشائعات المتداولة.