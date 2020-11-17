في عيد ميلاد فيروز... هذا ما طلبه عبد الصمد من وسائل الإعلام

طلبت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، "وسائل الإعلام العام، تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية، تخصيص مساحة، في 20 الحالي، الذي يصادف ميلاد السيدة فيروز الخامس والثمانين، لعرض أعمالها المسرحية والغنائية والسينمائية ومقابلاتها الإعلامية، وذلك بمثابة لفتة تكريمية للسيدة التي رفعت اسم لبنان عاليا بأعمالها، ووضعته على الخارطة الفنية العالمية".

وكانت عبد الصمد عقدت اجتماعا الشهر الفائت بهذا الخصوص مع جمعية "جاد" تم الاتفاق خلاله على تكريم فيروز.

ويشار إلى أن الإذاعة اللبنانية كانت افتتحت استوديو "فيروز" في عام 2016، تقديرا لعطاءاتها، وعبد الصمد كانت في صدد تأجير هذا الاستوديو ضمن مشروع الحاضنة الإعلامية لمساعدة الإعلاميين على الانطلاق في حياتهم العملية.