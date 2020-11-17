لبنان

الخطيب زار السفارة السورية معزيا بالمعلم بتكليف من باسيل

Lebanon 24
17-11-2020 | 17:51
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قام نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للعمل الوطني الوزير السابق طارق الخطيب بتكليف من رئيس "التيار" النائب جبران باسيل، على رأس وفد حزبي ضم المحاميين رمزي دسوم وذو الفقار الخطيب، والمهندس عفيف نسيم، والإعلامي حسان الحسن، بتقديم واجب العزاء بوفاة وزير الخارجية السورية وليد المعلم الى السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، في مقر السفارة في اليرزة.

واعتبر الخطيب أن "غياب المعلم شكل خسارة للدبلوماسية العربية، لما كان يتمتع به من مناقبية عالية في العمل الدبلوماسي والوطني"، متمنيا على السفير علي، "نقل تعازي التيار ورئيسه الى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، والقيادة في دمشق".

وشكر علي بدوره "التيار على مشاركته في عزاء رئيس الدبلوماسية السورية"، وحمل وفد التيار "أسمى التحيات الى النائب باسيل"، آملا في أن "يعم الاستقرار والسلام لبنان وسوريا والمنطقة".
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