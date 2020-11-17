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لبنان
عكر: إتفاقية التعاون العسكري مع العراق سينتهي العمل عليها خلال أيام
Lebanon 24
17-11-2020
|
18:03
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زارت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر دولة العراق، وكان في إستقبالها على أرض المطار المدير العام لوزارة الدفاع العراقية الفريق شوان ومدير العلاقات العامة العميد عامر محسن راضي، ثم إنتقلت بعد ذلك الى مقر وزارة الدفاع العراقية حيث كان في إستقبالها وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، وأقيم لها إستقبال رسمي إستعرضت خلاله ثلة من حرس الشرف وقد عزف النشيدين العراقي واللبناني.
وخلال المحادثات بين الجانبين تم التداول في العلاقات الثنائية بين لبنان والعراق، وآخر التطورات السياسية والتعاون العسكري والأمني، لا سيما مسودة إتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، والتي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها، وقد أكدت الوزيرة عكر للوزير سعدون أن مسودة الإتفاقية تدرس حالياً وسينتهي العمل عليها خلال أيام، وسيتم الاتفاق على وقت ومكان الدعوة للتوقيع عليها إضافة الى مسودة إتفاقية التعاون الإستخباري بين جهازي المخابرات اللبنانية والعراقية.
المحادثات بين الجانبين تناولت أيضاً المساعدات التي قدمها العراق للبنان عقب إنفجار مرفأ بيروت، وعرضت الوزيرة عكر لواقع مدينة بيروت والمرفأ وما سببه من إستشهاد المئات وجرح الآلاف وتشريد عشرات الآلاف، إضافة الى عمل الجيش اللبناني وجهوده في توزيع المساعدات على المتضررين. وتناول البحث أيضاَ الوضع الإقتصادي والمالي المتردي، ووباء كورونا وكيفية التصدي له، في ظل النقص في الدواء والمستلزمات الطبية، وجرى التطرق الى الدول التي قدمت المساعدات الطارئة وعلى رأسها العراق، إضافة الى نتائج زيارة الوفد الإقتصادي العراقي الى لبنان.
عكر شكرت العراق حكومة وشعباً على جهودهم ودعمهم للبنان، لا سيما عقب الإنفجار، إذ أنهم كانوا من السباقين الذين سارعوا الى تقديم المساعدات العينية التي كان لبنان بأمس الحاجة إليها، وأبرزها مادة الطحين والمواد الغذائية ووصول شاحنات الفيول والنفط في أصعب الأوقات. كما نوهت بجهود ومساعدات الدول الصديقة والشقيقة العربية والأجنبية.
وثمنت الوزيرة عكرعالياً ما تقوم به دولة العراق الشقيقة تجاه لبنان، مؤكدة الحرص على توطيد وتوثيق العلاقات المشتركة والحفاظ على إستمرارها، في ظل تشكيل حكومة جديدة.
وزير الدفاع العراقي عرض للوضع في العراق والمنطقة، وشكر الوزيرة عكر على زيارتها مؤكداً مواصلة الدعم العراقي للبنان في كافة المجالات، لا سيما العسكرية منها وفي المجال النفطي، وقال: إن العراق دائما في خدمة لبنان ، آملاً التوافق على تشكيل حكومة لبنانية جديدة في أسرع وقت والعمل على انهاء إتفاقيات التعاون بين البلدين.
ونقلت الوزيرة عكر تحيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الى الرئيس العراقي السيد برهم صالح، ورئيس الحكومة السيد مصطفى الكاظمي، والشعب العراقي، وأملت أن يعم العراق الأمن والإستقرار والإزدهار والعمل سوياً لإزدهار البلدين، وقدمت له دعوة لزيارة لبنان في أقرب وقت.
وفي الختام جرى تبادل الهدايا التذكارية، ودونت الوزيرة عكر كلمة في السجل الذهبي جاء فيها: كل الشكرلدولة العراق الشقيقة حكومة وشعباً، على دعمها الراسخ لسيادة لبنان وإستقلاله ووحدة أراضيه، والوقوف الى جانبه ودعمه في شتى المجالات، لا سيما في المحافل الدولية، على أمل أن تبقى الروابط قائمة وبقوة بين الشعبين اللبناني والعراقي.
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