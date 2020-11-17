الحواط: ما يحصل في بلدة القصر بسبب التهريب تخطى كل الحدود

غرد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ما يحصل في بلدة القصر بسبب التهريب تخطى كل الحدود. حذرنا وما زلنا مما يمكن أن يؤدي إليه هذا الفلتان وانعكاساته الأمنية والاقتصادية على لبنان، من دون حسيب أو رقيب. إنه من آخر فصول تفكك الدولة وانهيارها: حدود سائبة وعصابات فالتة تسرح وتمرح على "عينك يا دولة".