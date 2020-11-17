نجم: التدقيق الجنائي ليس بحاجة لقوانين جديدة

غردت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، عبر حسابها على "تويتر"، قائلةً: "مع احترامي لكل الآراء القانونية والسياسية، أؤكّد ان التدقيق الجنائي ليس بحاجة لقوانين جديدة. وطلبت اليوم من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بالاستناد إلى قرار مجلس الوزراء ، توجيه كتاب إلى حاكمية مصرف لبنان لتسليم المستندات والمعلومات المطلوبة فورا".

مع احترامي لكل الآراء القانونية والسياسية، أؤكّد ان #التدقيق_الجنائي ليس بحاجة لقوانين جديدة. وطلبت اليوم من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، بالاستناد إلى قرار #مجلس_الوزراء ، توجيه كتاب إلى حاكمية #مصرف_لبنان لتسليم المستندات والمعلومات المطلوبة فورا. — Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) November 17, 2020