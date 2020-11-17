السعودي: إلتزام صيدا بمقررات التعبئة متواصل مع خروقات محدودة

أعلن رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أن "إلتزام صيدا بمقررات التعبئة العامة والإقفال العام متواصل لليوم الرابع في المدينة، وهو ما يعكس وعي المواطنين تجاه خطر تفشي فيروس كورونا وضرورة التعاون والتكاتف لمواجهته، لانه فعلا مش مزحة".





وقال: "سجلت خروقات محدودة جدا، وقد أوعزت لقائد شرطة البلدية المفوض ثالث بدر قوام لتكثيف الدوريات وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وقد تعاملت شرطة البلدية مع هذه الخروقات وتم تسطير 3 محاضر بحق 3 من أصحاب المحال الذين لم يلتزموا بالإقفال".