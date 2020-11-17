لبنان

الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة فوق الغجر

Lebanon 24
17-11-2020 | 19:32
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أطلق جيش العدو الاسرائيلي عدة قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة في ظل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار في اجواء المنطقة.
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