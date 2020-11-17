بعد إلقاء قنابل مضيئة في الغجر.. الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصين عند الحدود

أفادت قناة "العربية" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل شخصين عند الحدود مع لبنان.

وكان قد أطلق جيش العدو الاسرائيلي عدة قنابل مضيئة فوق بلدة الغجر المحتلة في ظل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار في اجواء المنطقة .