"كورونا" مستمر في المناطق.. وهذه هي نصائح المعنيين

يستمر فيروس كورونا تفشيه في المناطق اللبنانية المختلفة.

ففي منيارة، اعلنت البلدية واللجنة الصحية، في بيان، "تسجيل اصابة جديدة في البلدة"، ودعت "كل من خالط المصاب او يعاني من عوارض التواصل مع اللجنة الصحية". وتمنت على الاهالي "التزام الاجراءات الوقائية".

أما في الهرمل، فأعلنت لجنة التتبع والترصد في المنطقة ببيان، "تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 19 إصابة من فحوص الأحد الماضي و6 إصابات يومية"، مشيرة إلى أنه "يتم التواصل مع المصابين لإجراء مسح للمخالطين والطلب إليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة في بخصوص حملات الفحوص".



ودعت "الأهالي إلى الانتباه لتزايد أعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم التزام الاجراءات اللازمة، لا سيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص pcr سواء أكانت النتيحة سلبية أم إيجابية"، مطالبة ب"التزام التباعد والتعقيم ووضع الكمامة لما فيه خير الجميع".





وشددت البلدية على "ضرورة الإلتزام بتعلميات وزارة الصحة، وبقرار الإقفال العام الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات من صباح 14-11-2020 لغاية صباح 30 -11-2020 ما عدا الإستثناءات الواردة فيه". من جهة أخرى، أعلنت بلدية الدوير في بيان، أنه "سجلت خلال الـ48 ساعة الماضية، اربع إصابات جديدة بفيروس كورونا من أبناء البلدة، ويخضع كل منهم للحجر المنزلي مع عائلته، على أن تتم متابعتهم من البلدية ووزارة الصحة العامة. كما تماثلت 5 حالات للشفاء".وشددت البلدية على "ضرورة الإلتزام بتعلميات وزارة الصحة، وبقرار الإقفال العام الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات من صباح 14-11-2020 لغاية صباح 30 -11-2020 ما عدا الإستثناءات الواردة فيه".

وفي قضاء صور، افادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات القضاء، انه " بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء وسام غزال ، تم اليوم تسجيل 33 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية".



وأشارت إلى أن "الإصابات توزعت اليوم على النحو التالي:

صور: 6

الحوش: 2

العباسية: 2

الرمادية: 2

ديرقانون راس العين: 2

البرج الشمالي: 2

معروب: 2

حناوية: 2

الرشيدية: 1

البص: 1

طيردبا: 1

طورا: 1

الشهابية: 1

يانوح: 1

جويا: 1

الحميري: 1

صريفا: 1

جبال البطم: 1

برج رحال: 1

ديركيفا: 1

القليلة: 1



وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 2841 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

235 حالة وافدة ( 3حالات وفاة).

2606 حالة محلية بينها 483 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و56 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية.

115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

(34 حالة وفاة محلية).



وتماثل 1787 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 804 شفاء مخبري و 983 شفاء زمني".



واشارت الوحدة الى انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت "جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".

ةفي المتن الأعلى، وزعت خلية الازمة التابعة لوكالة بالمنطقة في الحزب التقدمي الاشتراكي تقريرا تضمن عدد الحالات الايجابية لمصابي الكورونا في قرى وبلدات المتن الاعلى لليوم الثلاثاء وجاءت على النحو التالي:



"رأس المتن: 4

صليما: 4

قرنايل: 3

كفرسلوان: 2

خلوات فالوغا: 2

فالوغا: 2

حمانا: 1

ارصون:1

العدد الاجمالي: 19 حالة".

على خط متوازٍ، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة "أمل" و"حزب الله"، "ثبوت حالتي كورونا جديدتين هما قيد الحجر المنزلي".



وتمنت البلدية على "كل من خالطهم الاتصال بالطوارئ من أجل إجراء فحص ال pcr"، وناشدت الهالي "التزام الاجراءات الوقائية".

وفي قضاء بشري، أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان، تسجيل ثماني حالات إيجابية في قضاء بشري في فحوص الـ PCR التي أجريت في مستشفى بشري الحكومي بتاريخ 16/11/2020 توزعوا كالآلي:



- بشري: 5 حالات.

- حصرون: حالة واحدة.

- حدشيت: حالتان اثنتان.

أما في برقايل، فأعلنت خلية الأزمة في البلدة " أن عدد المصابين رسميا في البلدة بات 16 مصابا وهناك حالات جديدة لم يبلغ عنها وبعضها تبلغت خلية الازمة بها.



وأضافت في بيان: "بادرت الخلية الى توزيع معقمات على بعض منازل المصابين. و تأمل ممن تظهر عليه العوارض ان يبادر الى الاتّصال باحد اعضاء الخلية من اجل متابعة الإجراءات المعتادة املين منه حجر نفسه حتى يتم فحصه".

و ذكرت الجميع بضرورة التقيد بالمباعدة واستخدام الكمامة والمحافظة على النظافة العامة.

إلى ذلك، أعلنت بلدية كفرحتى في قضاء صيدا ببيان، "ثبوت إصابة واحدة بوباء كورونا"، داعية "كل من خالط المصاب إلى الاتصال بلجنة الصحة في بلدية كفرحتى ليصار إلى إجراء الفحوص اللازمة".



وأكدت "تماثل 3 أشخاص من عائلة واحدة للشفاء، بعد إجراء فحوصات PCR جديدة لهم بينت أن نتيجتهم سلبية".