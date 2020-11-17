بعد قرار التعبئة العامة.. محاضر الضبط تتخطى الـ10000

اعلنت قوى الامن الداخلي عبر حسابها على "تويتر"، ان مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتبارا من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة 19:00 من تاريخ اليوم 17-11-2020 منعا لانتشار فيروس كورونا، بلغ 11939 محضرا.