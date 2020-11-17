على أوتوستراد جونية.. صدمه فلقي حتفه

صدمت سيارة رباعية الدفع من نوع "ب.أم x5" بيضاء اللون مساء اليوم السوري محمد علي عدنان الحموي مواليد العام 1975، على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية تحت جسر غادير، ما أدى إلى وفاته على الفور.



وحضرت إلى المكان القوى الأمنية، وعناصر مركز جونية في الدفاع المدني ونقلوا الجثة إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي.