في حي السلّم.. إشكال وإطلاق نار وجريح بين الحياة والموت

شهد حي السلم، مساء اليوم الثلاثاء، إشكالاً تخلله تبادل لإطلاق النار بين المدعو "ج.م." من جهة والمدعو "ح.د." بالتزامن مع وجود المدعو "م.ش." في محيط الإشكال من دون التأكد من تدخله فيه.وأسفر الإشكال عن إصابة الأخير في رقبته، وجرى نقله على الأثر إلى مستشفى السان جورج حيث تم انعاشه كون اصابته خطرة جداً وهو بين الحياة والموت.ووفقاً لبعض المعلومات، فإن المصاب لم يكن طرفاً في الاشكال بل كان يحاول التفرقة بين الطرفين وأصيب عن طريق الخطأ.