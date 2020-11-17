دوريات في قرى البترون للتأكد من الالتزام بقرار التعبئة

يواصل عناصر مكتب أمن الدولة في البترون دورياتهم اليومية في قرى وبلدات القضاء وعلى مسلكي الاوتوستراد بين شكا والمدفون خلال النهار وعند المساء، للتأكد من الالتزام بقرار التعبئة.

وتم ضبط عدد من المخالفات وتوجيه انذارات لأصحابها بعد إجبارهم على الاقفال، من دون تسطير محاضر ضبط.