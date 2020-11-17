السفيرة الأميركية: لا خطط إنقاذ للبنان من دون إصلاحات

أكدت السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، أن الولايات المتحدة "تدرك أن لبنان مهم، وأن تحاشي فشل الدولة يجب أن تكون له الأولوية القصوى، ولا يمكن أن نرغب في ذلك فعلا أكثر من رغبتهم هم فيه، لكن لا خطط إنقاذ من دون إصلاحات. لقد اكتسبنا حنكة، وسيكون هناك نهج تدريجي خطوة بخطوة ولا شيء سيكون مجانيا"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"