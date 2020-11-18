18
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري يلقي التشكيلة الحكومية في ملعب عون
Lebanon 24
18-11-2020
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال المراوحة هي التي تتحكم في مسار عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، فكل اللقاءات المحلية والخارجية لم تنجح في توفير أي مقوم جديد يحرّك الجمود الحكومي.
ويبدو أن اللقاء الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أمس الأول، لــم يــــــؤد إلى تحقيـــق أي تقـــــدم، ولا إحداث أي ثغرة في جدار الأزمة.
وقالت مصادر سياسية متابعة عبر صحيفة "الجريدة" الكويتية، إنه "بات هناك ميل لدى الحريري للذهاب إلى عون قريباً، وتسليمه تشكيلة حكومية مؤلفة من 18 وزيراً، من المرجح أن يرفضها عون ويرفض التوقيع عليها".
وأضافت المصادر: "لكن، بمثل خذه الخطوة يكون الحريري قد رمى كرة المسؤولية بشكل واضح بين يدي عون، على أن تتجمد عملية التشكيل بانتظار حصول متغيرات تسمح بتوفر الظروف التي تنتج حكومة جديدة".
وتابعت: "هذا فقط، يمكن تحريك المياه الراكدة في مستنقع التأليف منذ أسابيع. وبهذه الطريقة، سيظهر مكمن الداء وتتكشف نقاط الاعتراض الحقيقية لدى القوى السياسية كلّها، وطبيعتُها وحجمُها، أمام الرأي العام من جهة، وأمام الرئيس المكلّف من جهة أخرى، فيعرف ما اذا كان قادرا على تذليلها وتفكيكها أم لا".
وذكرت: "لا ضير في أن يقدّم الحريري لعون، المسودّة تلو الأخرى، لمحاولة التوصل الى اتفاق معه. أما بقاء الاول في موقع المنتظر والمتفرّج- خاصة أنه يبدو رافضا رد التكليف أو الاعتذار، أقلّه حتى الساعة- فسيرتدّ سلبا عليه وعلى الأوضاع في البلاد".
المصدر: الجريدة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
09:00 | 2020-11-17
17/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 8 آلاف.. كيف افتتحت اليوم السوق السوداء؟
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 8 آلاف.. كيف افتتحت اليوم السوق السوداء؟
09:05 | 2020-11-17
17/11/2020 09:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:10 | 2020-11-17
17/11/2020 09:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد أحد أكبر شبكات الدعارة في لبنان.. من هو "الشيخ صدام"؟
Lebanon 24
رصد أحد أكبر شبكات الدعارة في لبنان.. من هو "الشيخ صدام"؟
14:02 | 2020-11-17
17/11/2020 02:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
21:16 | 2020-11-17
17/11/2020 09:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:54 | 2020-11-18
تدخلات خارجية تضغط للاسراع في التأليف... العقبات الداخلية تتخطى الحكومة الى ما بعد العهد
04:54 | 2020-11-18
انتهاء الترتيبات الداخلية
04:49 | 2020-11-18
الرئيس عون لن يكون شاهد زور
04:41 | 2020-11-18
ليست في "التيار"
04:39 | 2020-11-18
الى قبرص در
04:35 | 2020-11-18
تنظيم الكوادر
فيديو
داليدا خليل "شيك أوي".. وتتصدر الترند مع مشاهد جريئة (فيديو)
Lebanon 24
داليدا خليل "شيك أوي".. وتتصدر الترند مع مشاهد جريئة (فيديو)
23:00 | 2020-11-17
18/11/2020 05:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
15:00 | 2020-11-17
18/11/2020 05:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
09:00 | 2020-11-17
18/11/2020 05:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact