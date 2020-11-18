التأليف يصطدم بجدار اسمنتي

يتضح يوماً بعد يوم ان التأليف يصطدم بما يوصف بأنه جدار اسمنتي رفعته بعبدا ومعها "التيار الوطني الحر"، بوجه الخيار الذي سيعتمده الرئيس سعد الحريري في مقاربة عملية تشكيل وزارة مهمة تحاكي المبادرة الفرنسية.وحسب معلومات "اللواء" فإن الرئيس المكلف لن يأخذ بما يطرحه باسيل، لجهة التنصل من حكومة اخصائيين، واصراره (أي باسيل) على تسمية كل الوزراء المسيحيين، وليس فقط وزراء التيار أو تكتل لبنان القوي".