لبنان

لا إستقلال

Lebanon 24
18-11-2020 | 04:31
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للسنة الثانية تواليا يغيب الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في ظل عجز الدولة عن احياء مناسبة وطنية بهذا الحجم.
 
المصدر: النهار
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