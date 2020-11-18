18
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لا إستقلال
Lebanon 24
18-11-2020
|
04:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
للسنة الثانية تواليا يغيب الاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في ظل عجز الدولة عن احياء مناسبة وطنية بهذا الحجم.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
تشغل تعيينات في إدارة دولة قريبة أوساط متعددة إعلامية ودبلوماسية خارج هذه الدولة، ومنها لبنان (اللواء)
Lebanon 24
تشغل تعيينات في إدارة دولة قريبة أوساط متعددة إعلامية ودبلوماسية خارج هذه الدولة، ومنها لبنان (اللواء)
18/11/2020 06:00:35
18/11/2020 06:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يشعر سياسي لبناني مخضرم، وما يزال في موقع المسؤولية، أن جهات دولية وضعته على لائحة الاستهداف الحقيقي (اللواء)
Lebanon 24
يشعر سياسي لبناني مخضرم، وما يزال في موقع المسؤولية، أن جهات دولية وضعته على لائحة الاستهداف الحقيقي (اللواء)
18/11/2020 06:00:35
18/11/2020 06:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعت أطراف لبنانية وغير لبنانية في أجواء تتضمن كيفية الردّ إذا غامر رئيس دولة كبرى في المنطقة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة (اللواء)
Lebanon 24
وضعت أطراف لبنانية وغير لبنانية في أجواء تتضمن كيفية الردّ إذا غامر رئيس دولة كبرى في المنطقة، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة (اللواء)
18/11/2020 06:00:35
18/11/2020 06:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا لن تترك لبنان وحيداً
Lebanon 24
فرنسا لن تترك لبنان وحيداً
18/11/2020 06:00:35
18/11/2020 06:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استقلال
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
09:00 | 2020-11-17
17/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 8 آلاف.. كيف افتتحت اليوم السوق السوداء؟
Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ 8 آلاف.. كيف افتتحت اليوم السوق السوداء؟
09:05 | 2020-11-17
17/11/2020 09:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:10 | 2020-11-17
17/11/2020 09:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد أحد أكبر شبكات الدعارة في لبنان.. من هو "الشيخ صدام"؟
Lebanon 24
رصد أحد أكبر شبكات الدعارة في لبنان.. من هو "الشيخ صدام"؟
14:02 | 2020-11-17
17/11/2020 02:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
21:16 | 2020-11-17
17/11/2020 09:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:54 | 2020-11-18
تدخلات خارجية تضغط للاسراع في التأليف... العقبات الداخلية تتخطى الحكومة الى ما بعد العهد
04:54 | 2020-11-18
انتهاء الترتيبات الداخلية
04:49 | 2020-11-18
الرئيس عون لن يكون شاهد زور
04:41 | 2020-11-18
ليست في "التيار"
04:39 | 2020-11-18
الى قبرص در
04:35 | 2020-11-18
تنظيم الكوادر
فيديو
داليدا خليل "شيك أوي".. وتتصدر الترند مع مشاهد جريئة (فيديو)
Lebanon 24
داليدا خليل "شيك أوي".. وتتصدر الترند مع مشاهد جريئة (فيديو)
23:00 | 2020-11-17
18/11/2020 06:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
15:00 | 2020-11-17
18/11/2020 06:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
Lebanon 24
من جديد ميشال حايك وليلى عبد اللطيف يصيبان.. هذا ما توقعاه وحصل
09:00 | 2020-11-17
18/11/2020 06:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact