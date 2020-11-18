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تنظيم الكوادر

Lebanon 24
18-11-2020 | 04:35
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عُلم أنّ حزباً مسيحياً بارزاً يعطي الأولوية في هذه المرحلة لإعادة تنظيم كوادره السياسية والتنظيمية من خلال زيارات يقوم بها قياديوه إلى معظم المناطق اللبنانية.
 
المصدر: النهار
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