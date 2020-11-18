تنظيم الكوادر

عُلم أنّ حزباً مسيحياً بارزاً يعطي الأولوية في هذه المرحلة لإعادة تنظيم كوادره السياسية والتنظيمية من خلال زيارات يقوم بها قياديوه إلى معظم المناطق اللبنانية.