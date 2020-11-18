الى قبرص در

تكاثر في الآونة الأخيرة عدد التلامذة اللبنانيين الذين سجّلوا في مدراس قبرص، خصوصاً وأنّ ذويهم انتقلوا للعيش هناك بعد تملّك الكثير من اللبنانيين عقارات في الجزيرة.