ليست في "التيار"

علمت "النهار" ان رئيس "التيار الوطني الحر" قال في اجتماع "تكتل لبنان القوي" امس ان الخلاف في الرأي مع وزيرة العدل ليس انقساما داخل التيار لان الوزيرة ليست عضوا في التيار ولا تنتمي اليه.