لبنان

الرئيس عون لن يكون شاهد زور

Lebanon 24
18-11-2020 | 04:49
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يقول مقربون من الرئيس ميشال عون إنه لن يقبل بأن يكون "شاهد زور" على الترشيحات المسيحية للحكومة "حتى لو أتت هذه الترشيحات من فرنسا".
المصدر: نداء الوطن
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