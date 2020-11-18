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لبنان
انتهاء الترتيبات الداخلية
Lebanon 24
18-11-2020
|
04:54
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تردد أنّ الرئيس سعد الحريري أنهى ترتيباته التنظيمية الداخلية لـ"تيار المستقبل" وسيعلن تشكيلات قيادية جديدة تنسجم مع مقتضيات المرحلة قريباً.
المصدر: نداء الوطن
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تيار المستقبل
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