وزير الزراعة يهمل الشكاوى.. يوقّع ولكن!

يشكو مزارعون من أداء وزير الزراعة عباس مرتضى في التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد محتكري الأعلاف المدعومة. وذكر مدّعون أنّ الوزير يوقّع على إرسال الشكاوى للحفظ في الأرشيف بدلاً من متابعتها، بحسب "الأخبار".