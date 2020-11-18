لبنان

وزير الزراعة يهمل الشكاوى.. يوقّع ولكن!

Lebanon 24
18-11-2020 | 06:11
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يشكو مزارعون من أداء وزير الزراعة عباس مرتضى في التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد محتكري الأعلاف المدعومة. وذكر مدّعون أنّ الوزير يوقّع على إرسال الشكاوى للحفظ في الأرشيف بدلاً من متابعتها، بحسب "الأخبار". 
 
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الزراعة

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