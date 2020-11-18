قاضٍ يهيّئ نفسه للانتخابات النيابية من "تويتر".. سيترشّح ضد "التيار"

كتبت "الأخبار": ينشط قاضٍ استقال على خلفية قضايا فساد، في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً على موقع «تويتر»، ليُعلّق على كل شاردة وواردة. وقال مقرّبون من القاضي المذكور إنّه يهيئ نفسه للترشح للانتخابات النيابية ضد التيار الوطني الحر الذي كان داعماً له.