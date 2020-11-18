23
o
بيروت
28
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ردميات لبنان.. مشروع أوروبي سيغير الكثير
Lebanon 24
18-11-2020
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب حبيب معلوف في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "مشروع أوروبي لإنشاء معمل لمعالجتها بعد فرزها: أخيراً... نحو إدارة مستدامة للردميات؟": " فيما لم تصدر بعد نتائج تحليل عيّنات من ردميات كارثة المرفأ، خصص الاتحاد الأوروبي 800 ألف يورو لمساعدة لبنان على معالجة الردميات، من ضمن مشروع رُصد له ثلاثة ملايين يورو، ويشمل أربع دول هي: فرنسا، إيطاليا، تونس ولبنان، ضمن تشجيع مبدأ «الاقتصاد الدائري» الذي جرى تبنّيه على مستوى عالمي. يقوم المشروع (بالمشاركة مع وزارة البيئة والجامعة الأميركية في بيروت ومقاولين) على نقل التكنولوجيا لإدارة ردميات البناء أو تلك الناجمة عن كوارث كالزلازل والحروب، والمساعدة في التدريب على كيفية إدارتها، إضافة إلى إنشاء معامل (واحد في لبنان) لمعالجتها بعد فرزها وإعادة طحنها واستخدامها في تعبيد الطرق. وأوضح مسؤولون أوروبيون في اجتماع إلكتروني عُقد أخيراً، أن إنشاء المعامل سيتم بعد إعداد دفتر شروط ومناقصة شفافة.
لا أرقام دقيقة حول حجم الردميات التي «ينتجها» لبنان سنوياً. لكن نشير، على سبيل المثال، الى أن حجم ردميات عدوان تموز عام ٢٠٠٦ بلغ بين ٤ و٦ ملايين متر مكعب، لم يستفد منها بشكل سليم ومدروس. إذ «تعالج» الردميات في لبنان عادة برميها في الأودية ومجاري الأنهار أو بردم البحر بها. وبعد انفجار المرفأ في الرابع من آب الماضي، اختلط الحابل بالنابل في ما يتعلق بالردميات التي لا تخلو من مواد خطرة، كان يفترض فصلها قبل نقلها بشكل عشوائي.
وتكمن أهمية مثل هذا المشروع في أنه يخفف من استخدام الموارد الأولية من بحص ورمل، ويوفر على الطبيعة اللبنانية مزيداً من التشويه الذي تتسبّب فيه أعمال المقالع والكسارات والمرامل وشركات الاسمنت، علماً بأنه يفترض توسيع قاعدة المشروع ليشمل بعض المختصين في نقابة المهندسين ممن لديهم تجارب مهمة في هذا الشأن.
وتستهلك ورش البناء جزءاً كبيراً من الموارد الطبيعية مثل الصخور والرمل والمياه والطاقة والمنتجات المعدنية. وقدرت دراسة للأمم المتحدة صدرت عام 2006 أن إعادة إعمار نحو 60 ألف وحدة سكنية دمّرها العدوان، تحتاج إلى نحو 3,5 ملايين طن من الرمل والحصى، و1,3 مليون طن من الاسمنت، ونحو 22 مليون متر مكعب من المياه. تلبية محافر الرمل والمقالع والكسارات المحلية لهذه الحاجات خلّفت آثاراً سلبية إضافية من تدمير للمساحات الخضراء وتهديد التنوع البيولوجي، وقُدّرت مساحة الأراضي المشوّهة في ذلك العام، بفعل المقالع والمرامل، بأكثر من 6 آلاف هكتار". لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.
تابع
الأكثر قراءة
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:10 | 2020-11-17
17/11/2020 09:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد أحد أكبر شبكات الدعارة في لبنان.. من هو "الشيخ صدام"؟
Lebanon 24
رصد أحد أكبر شبكات الدعارة في لبنان.. من هو "الشيخ صدام"؟
14:02 | 2020-11-17
17/11/2020 02:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
21:16 | 2020-11-17
17/11/2020 09:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير خارطة الشرق الأوسط ومؤتمر تأسيسي في لبنان بعد الخراب؟
Lebanon 24
تغيير خارطة الشرق الأوسط ومؤتمر تأسيسي في لبنان بعد الخراب؟
12:00 | 2020-11-17
17/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
15:34 | 2020-11-17
17/11/2020 03:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:36 | 2020-11-18
عصابة سرقة سيّارات مسلّحة من 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان.. بقبضة "المعلومات"
10:30 | 2020-11-18
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:08 | 2020-11-18
تجمع الأطباء رفض اللقاحات لأنها في مرحلة الاختبارات: لاعلان حال طوارىء صحية
10:07 | 2020-11-18
الخروقات الجوية للعدو الإسرائيلي.. ماذا جاء في بيان الجيش؟
10:00 | 2020-11-18
هذا ما تريده أميركا من لبنان؟
09:53 | 2020-11-18
عدد الأسرّة بالمستشفيات الخاصة والحكومية تضاعف.. هذا ما كشفه نقيب الأطباء
فيديو
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل "شيك أوي".. وتتصدر الترند مع مشاهد جريئة (فيديو)
Lebanon 24
داليدا خليل "شيك أوي".. وتتصدر الترند مع مشاهد جريئة (فيديو)
23:00 | 2020-11-17
18/11/2020 10:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
15:00 | 2020-11-17
18/11/2020 10:52:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact