لبنان

تلويح مستجد بالشارع من قبل قوى سياسية

Lebanon 24
18-11-2020 | 06:34
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تلويح مستجد بالشارع من قبل قوى سياسية من دون تحديد أهداف هذه العودة سياسياً، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: الانباء الالكترونية
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