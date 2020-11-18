لبنان

بعد شفائه من كورونا.. الشعار يصدر بيانه

Lebanon 24
18-11-2020 | 07:39
A-
A+
Doc-P-767067-637412821638952750.jpg
Doc-P-767067-637412821638952750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد شفائه من "كورونا"، صدر عن مفتي طرابلس والشمال السّابق الشيخ مالك الشعّار البيان التالي: "الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل (إذا أحب الله عبدا ابتلاه). وبعد:
فانطلاقا من قول نبينا عليه الصلاة والسلام (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)، فإنني أتوجه بالشكر الجزيل ابتداءً إلى سائر الطواقم الطبية العاملة في هذه الجائحة في لبنان بعامة وفي طرابلس بخاصة، وعلى الأخص في مستشفى هيكل التي أمضيت فيها فترة العلاج من عوارض هذا الوباء الذي أسأل الله سبحانه أن يصرفه عن الجميع.. 

وخلال وجودي في القسم الخاص بوباء covid 19 لمست الجهد الكبير الذي تبذله الطواقم الطبية لعلاج المصابين، وكأني بهم يتمثلون قول الله تعالى (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم)، فالوباء ابتلاء، ومكافحته جهاد، وتحمل المصابين به لعوارضه صبر، وأساليب العلاج وطرقه تنبئ عن نفسية أصحابها.  

وقد ضربت الطواقم الطبية في طرابلس اروع الأمثلة في التضحية الإنسانية في معالجة المصابين، وتقديم الرعاية اللازمة، غير آبهين بالأخطار التي يمكن أن تصيبهم، مقدمين المصلحة العامة على سلامتهم الشخصية. وبالتالي فإنه يحق لطرابلس ان تفتخر بأبنائها في الجسم الطبي بكافة مراحله.

وعليه فإنني أكرر شكري لمستشفى هيكل بكل طواقمها الطبية والإدارية، وأخص بالشكر البروفسور طه بازرباشي الذي كان المشرف على علاجي، ورئيس مجلس الإدارة الأستاذ ريتشي هيكل، الذي يبذل جهودا مضنية في سبيل تأمين المستلزمات الطبية في هذه الجائحة.

كما أشكر من أعماق قلبي أصحاب السماحة المفتين والقضاة والعلماء، واصحاب الدولة والمعالي، وكل من خصني بدعاء، او اتصل مستفسرا، فقد غمروني بمحبتهم ولطفهم.

أسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن الناس ، وأن يصرف عنهم الوباء والبلاء. إنه سميع قريب مجيب".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:36 | 2020-11-18
10:30 | 2020-11-18
10:08 | 2020-11-18
10:07 | 2020-11-18
10:00 | 2020-11-18
09:53 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website