23
o
بيروت
28
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
نقل حجارة من مبنى مصنف اثري في طرابلس.. ورئيس البلدية يوضح
Lebanon 24
18-11-2020
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناقل عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء خبرا عن قيام احد الاشخاص من بلدة علما - الضنية بنقل احجار من مبنى مصنّف اثري في منطقة الزاهرية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
هذا النقل يعتبر مخالف للقانون حيث ان الحجر هو من مبنى مصنّف اثري وغير مسموح بيعه او استعماله.
وقد قامت دورية من شرطة البلدية التي كانت متواجدة بالقرب من المكان بتوقيف الشاحنة لنقلها احجارا اثرية.
الملفت بالموضوع انه بعد وقت من توقيف الشاحنة، تم اخلاء سبيلها من دون اجراء اي محضر قانوني او تبليغ القضاء بعملية التوقيف واخلاء السبيل من دون معرفة الاسباب.
باتصال مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق للاطلاع منه على حقيقة الموضوع، اوضح انه اتصل بقائد شرطة بلدية طرابلس "عبدالله خضر" للوقوف على حقيقة الموضوع. الاخير ابلغه انه جرى معاينة الحجارة ومصدرها حيث اوضح لرئيس البلدية ان الحجارة تعود لأحد المواطنين في منزله في الزاهرية والتي كانت مرمية داخل المبنى الذي يقطنه وبالتالي اعتبرها قائد الشرطة انها املاكا خاصة ومن حق المالك بيعها او نقلها.
وعن عدم تسجيل محضر او ابلاغ القضاء بعملية التوقيف، اوضح رئيس البلدية انه سيتابع هذا الموضوع عن كثب لتبيان اذا كان قد تم تسجيل محضر او لا في ارشيف محاضر شرطة البلدية.
تابع
الأكثر قراءة
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:10 | 2020-11-17
17/11/2020 09:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد أحد أكبر شبكات الدعارة في لبنان.. من هو "الشيخ صدام"؟
Lebanon 24
رصد أحد أكبر شبكات الدعارة في لبنان.. من هو "الشيخ صدام"؟
14:02 | 2020-11-17
17/11/2020 02:02:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
21:16 | 2020-11-17
17/11/2020 09:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير خارطة الشرق الأوسط ومؤتمر تأسيسي في لبنان بعد الخراب؟
Lebanon 24
تغيير خارطة الشرق الأوسط ومؤتمر تأسيسي في لبنان بعد الخراب؟
12:00 | 2020-11-17
17/11/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
15:34 | 2020-11-17
17/11/2020 03:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:36 | 2020-11-18
عصابة سرقة سيّارات مسلّحة من 6 أشخاص في بيروت وجبل لبنان.. بقبضة "المعلومات"
10:30 | 2020-11-18
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:08 | 2020-11-18
تجمع الأطباء رفض اللقاحات لأنها في مرحلة الاختبارات: لاعلان حال طوارىء صحية
10:07 | 2020-11-18
الخروقات الجوية للعدو الإسرائيلي.. ماذا جاء في بيان الجيش؟
10:00 | 2020-11-18
هذا ما تريده أميركا من لبنان؟
09:53 | 2020-11-18
عدد الأسرّة بالمستشفيات الخاصة والحكومية تضاعف.. هذا ما كشفه نقيب الأطباء
فيديو
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
داليدا خليل "شيك أوي".. وتتصدر الترند مع مشاهد جريئة (فيديو)
Lebanon 24
داليدا خليل "شيك أوي".. وتتصدر الترند مع مشاهد جريئة (فيديو)
23:00 | 2020-11-17
18/11/2020 10:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
Lebanon 24
فيديو يكشف المشاهد الأولى داخل شقة ارتكب فيها أغرب جريمة قتل في بلد عربي
15:00 | 2020-11-17
18/11/2020 10:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact