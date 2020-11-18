خلية الأزمة في قضاء زغرتا: 5 حالات إيجابية

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل خمس حالات إيجابية جديدة، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي: ايعال 1، مجدليا 1، مرياطة 1، بسبعل 1 وحرف ارده 1.وشددت على "المصابين والمخالطين، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية".وجددت تأكيدها ضرورة "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية وضع الكمامة، التباعد الاجتماعي، عدم الاختلاط ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".