لبنان

علامات استفهام حول مكتب MBC في بيروت.. تغييرات واسعة في السعودية!

Lebanon 24
18-11-2020 | 09:15
A-
A+
Doc-P-767090-637412866850556858.jpg
Doc-P-767090-637412866850556858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الأخبار" تحت عنوان "mbc تتوسع في السعودية... فهل تترك بيروت؟": "ضمن خطوة كان يجري التحضير لها منذ أشهر طويلة، كشفت mbc عن إفتتاحها استديو جديداً في مدينة الرياض السعودية. ولفتت الشبكة السعودية في بيان وزعته على الصحافة، إلى أن الاستديو الجديد يحتضن حالياً تصوير البرنامج الصباحي «صباح الخير يا عرب» (يتولاه عدد من المقدمين) الذي إنطلق بحلته الجديدة. وكشفت الشبكة أن العمل التلفزيوني الصباحي يتمّ تصويره حالياً بين استديو الرياض واستديو دبي. في هذا السياق، لفتت بعض المعلومات لـ «الأخبار» إلى أن الاستديو في الرياض كان يجري التحضير له أخيراً، لينافس استديو دبي وبيروت (ذوق مصبح - شمالي بيروت). الاستديو الجديد تم تجهيزه بأحدث التقنيات ليحتضن تصوير العديد من المشاريع، فكانت الانطلاقة مع البرنامج الصباحي". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:36 | 2020-11-18
10:30 | 2020-11-18
10:08 | 2020-11-18
10:07 | 2020-11-18
10:00 | 2020-11-18
09:53 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website