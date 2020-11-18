علامات استفهام حول مكتب MBC في بيروت.. تغييرات واسعة في السعودية!

كتبت "الأخبار" تحت عنوان "mbc تتوسع في السعودية... فهل تترك بيروت؟": "ضمن خطوة كان يجري التحضير لها منذ أشهر طويلة، كشفت mbc عن إفتتاحها استديو جديداً في مدينة الرياض السعودية. ولفتت الشبكة السعودية في بيان وزعته على الصحافة، إلى أن الاستديو الجديد يحتضن حالياً تصوير البرنامج الصباحي «صباح الخير يا عرب» (يتولاه عدد من المقدمين) الذي إنطلق بحلته الجديدة. وكشفت الشبكة أن العمل التلفزيوني الصباحي يتمّ تصويره حالياً بين استديو الرياض واستديو دبي. في هذا السياق، لفتت بعض المعلومات لـ «الأخبار» إلى أن الاستديو في الرياض كان يجري التحضير له أخيراً، لينافس استديو دبي وبيروت (ذوق مصبح - شمالي بيروت). الاستديو الجديد تم تجهيزه بأحدث التقنيات ليحتضن تصوير العديد من المشاريع، فكانت الانطلاقة مع البرنامج الصباحي". لقراءة المقال كاملاً