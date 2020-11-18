مع حفيده.. إليكم أحدث صورة للرئيس الحص

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورتان قال الناشطون إنّها الأحدث لرئس الحكومة السابق سليم الحص.

وقال الناشطون إنّ حفيد الحص هو الذي يظهر معه في إحدى الصورتين.

وتأتي هذه الصور بعد الشائعات التي انتشرت مساء أمس حول وفاة الحص.