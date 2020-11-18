الشؤون الإجتماعية: لا تدخل للوزارة في عملية توزيع الـ 400 ألف ليرة في المناطق

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان ، أنه في "ما يخص برنامج "التكافل الاجتماعي" الذي يقوم بتوزيع المساعدة المالية بقيمة 400 ألف على الأسر الأكثر حاجة، يهمنا التأكيد أن الوزارة لا تتدخل في عملية التوزيع وآلية الاستهداف وليس لها علاقة باللوائح النهائية ولم تقم بالتدقيق بها ولا الاشراف عليها، ولا بمواكبة عملية التوزيع، اقتضى التوضيح".