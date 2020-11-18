عدد الأسرّة بالمستشفيات الخاصة والحكومية تضاعف.. هذا ما كشفه نقيب الأطباء

دعا نقيب الأطباء شرف أبو شرف الى التعاون بين الدولة والقطاع الطبي والمواطنين من أجل مواجهة انتشار وباء كورونا موضحا انه علينا التعايش مع الوباء خصوصا في غياب الدواء واللقاح الخاص به على الأقل في الأشهر الستة المقبلة.وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أكد أبو شرف أنه لم يكن لدينا بديل عن الاقفال العام الذي سجّل انطلاقة جيدة، خصوصا بعد فشل الاقفال الجزئي بالحد من انتشار الوباء وازدياد أعداد المصابين عموما وفي الطاقم الطبي والاستشفائي خصوصا.وكشف أبو شرف أن عدد الأسرّة في المستشفيات الخاصة والحكومية تضاعف من أجل استقبال مرضى كورونا.وردا على سؤال حول امكانية خفض سعر فحص الـ pcr رأى أبو شرف أن المسألة في يد الدولة التي تعمل على مجانية الفحص خصوصا في المستشفيات الحكومية غير أنّ عدم توافر الكميات الكافية من الفحوص اليوم قد يحول دون أي تعديل في التسعيرة.