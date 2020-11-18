الخروقات الجوية للعدو الإسرائيلي.. ماذا جاء في بيان الجيش؟

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:بتاريخ 17 / 11 / 2020 اعتباراً من الساعة 6.05 ولغاية الساعة 14.25، تم تسجيل خرقين جويّين معاديَيْن من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدوّ الإسرائيلي، تخلّلهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق: بيروت وضواحيها، وبعبدا وعاليه والجنوب.تتم متابعة موضوع الخرقَيْن بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.