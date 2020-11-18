25
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تجمع الأطباء رفض اللقاحات لأنها في مرحلة الاختبارات: لاعلان حال طوارىء صحية
Lebanon 24
18-11-2020
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت اللجنة الصحية في تجمع الاطباء في لبنان، في بيان، "اللقاحات المقترحة ضد جائحة الكورونا، لأنها كلها في مرحلة الاختبارات في المرحلة الراهنة".
من جهة أخرى، رأى التجمع، انه "في غياب التحضيرات المسبقة، وعدم إعادة فتح كل أقسام كورونا في المستشفيات وعدم تشغيل المستشفيات الميدانية، فإن الوضع الصحي يسير نحو الأسوأ".
واعتبر أنه "بالرغم من اتخاذ إجراءات التعبئة العامة مجددا حتى نهاية الشهر الحالي، لمواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، لم يتم فعليا رفع جهوزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها الاستيعابية القصوى، بحيث نخشى من انهيار المنظومة الصحية، خصوصا مع ارتفاع الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم القدرة على استقبال مرضى جدد، مع امتلاء أسرة العناية الفائقة"، آسفا "لتفاقم الوضع بسبب تأخر الحكومة في اخذ الاجراءات الوقائية وعدم التشدد بتطبيقها، واستهتار الناس بالوقاية، ما أدى إلى الانتشار السريع للوباء".
ودعا إلى "تخفيف الضغط عن الجهاز الطبي والتمريضي في المستشفيات، بتفعيل عمل عدد كبير من الأطباء الموجودين في كل بلدات لبنان، في كل المناطق والمحافظات، وتزويدهم بأدوات الحماية الشخصية والمستلزمات الطبية كافة، في عيادات ومراكز البلدات والمدن ، مع الادوية الجاهزة للمرضى، لمعالجتهم في البيوت، وعدم ذهاب المرضى الى المستشفيات، سوى الذين لديهم الحالات الشديدة".
كما شدد على ضرورة "الاعلان عن حال طوارىء صحية عامة شاملة، ومعاقبة المخالفين، اسوة بدول العالم التي تعاني من الجائحة، وتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية، حتى لا يستمر لبنان بالسباحة عكس التيار، في مضمار مواجهة وباء الكوفيد-19".
تابع
الأكثر قراءة
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
قفزة "جنونيّة" للدولار في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:10 | 2020-11-17
17/11/2020 09:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
Lebanon 24
هل سيعلن الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة غداً؟
21:16 | 2020-11-17
17/11/2020 09:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
Lebanon 24
خطف رجل أعمال لبناني.. اعترضوا سيارته على الطريق العام!
15:34 | 2020-11-17
17/11/2020 03:34:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:00 | 2020-11-18
صبر ماكرون ينفد وشيا ترفع السقف.. وتحذير من الأعظم
14:56 | 2020-11-18
تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب
14:50 | 2020-11-18
في صريفا - صور.. سقط بالخزان وفارق الحياة!
14:30 | 2020-11-18
عون تلقى برقية تهنئة بالاستقلال من ترامب أكد فيها متانة الصداقة بين الشعبين اللبناني والاميركي
14:22 | 2020-11-18
ادارة الازمة في محافظة الشمال: 1492 اصابة حتى تاريخه
14:17 | 2020-11-18
عدوان تقدم باقتراح لتعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية لمدة سنة
فيديو
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 15:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البرازيل تتفوّق على الأوروغواي.. وتحقّق العلامة الكاملة! (فيديو)
Lebanon 24
البرازيل تتفوّق على الأوروغواي.. وتحقّق العلامة الكاملة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 15:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
18/11/2020 15:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact