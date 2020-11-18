"حزب الله" منزعج من الفرنسيين!

علم "لبنان 24" من مصادر مطلعة أن "حزب الله" منزعج الى حد كبير من الفرنسيين بعد زيارة المبعوث الفرنسي الاخير الى بيروت قبل ايام.



واشارت المصادر الى أن الحزب رأى في حراك المبعوث الفرنسي نوعا من الانحياز الكامل للاميركيين ولرغباتهم، ولم يعمل بشكل جدي على تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بل أخذ طرفا واضحا ضد فريق سياسي معين.