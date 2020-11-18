عون اطلع من فهمي على الاوضاع الامنية واجراءات التعبئة.. ومن عكر على نتائج زيارتها للعراق

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي، واطلع منه على الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات المتخذة لتنفيذ التدابير المواكبة لمكافحة انتشار وباء "كورونا" ومدى تقيد المواطنين بها.كما استقبل عون، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، واطلع منها على نتائج زيارتها للعراق ومضمون المحادثات مع المسؤولين العراقيين.