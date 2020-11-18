إصابات بكورونا بين موظفي هذه المستشفى.. وحالة من التململ بين المخالطين

سجل عدد من الاصابات بفيروس كورونا بين موظفي مستشفى سيدة السلام في القبيات، وتسود حالة من التململ بين الموظفين المخالطين للمصابين الذين يشكون عدم اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة من قبل ادارة المستشفى.