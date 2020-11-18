التزام بالاقفال في النبطية وجوارها

أكد محافظ النبطية الدكتور حسن محمود فقيه في تصريح، ان "النبطية ومنطقتها التزمتا قرارا الاقفال، وان القوى الأمنية غرمت 8 محال تجارية لم تلتزم في مرج حاروف، كما حررت 24 محضر ضبط في حق عدد من السيارات التي لم تلتزم نظام المفرد والمزدوج".وأشار إلى أن "الإصابات بكورونا في النبطية ومنطقتها قليلة قياسا بالمناطق الأخرى، لأن المواطنين التزموا التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، لأن الهدف هو حمايتهم والحفاظ على صحتهم".